Нефть Urals в июне продолжила торговаться с премией к Brent на фоне сделки ОПЕК+

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals с начала июня на северо-западе Европы поднялась на $7,42 за баррель до $45,06 за баррель (поставка через порт Роттердам). Российский сорт по-прежнему продается с премией к североморскому Brent, следует из отчета агентства Argus Media. Так, премия на Urals по отношению к Brent в Северо-Западной Европе 23 июня составила $1,55 за баррель (cif Роттердам). С начала июня премия снизилась на $0,75 за баррель "вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок", указывает Argus.

В целом более высокая стоимость российской Urals по сравнению с европейским сортом объясняется более ограниченным предложением. Россия сокращает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Премия на партии Urals объемом по 80-100 тыс. тонн в Средиземноморье остается в последнее время на уровне $2,55 за баррель (cif Аугуста) к эталону. Уровень премии в регионе с начала июня также снизился - на $0,25 за баррель.

В абсолютном исчислении Urals подорожала за этот период на $7,92 за баррель вслед за эталоном, до $46,06 за баррель.

Августовские партии смеси ВСТО, которая экспортируется в Китай, торговались 22 июня с премией $3,73 за баррель (fob Козьмино) относительно августовских своповых контрактов на сорт Dubai, или на $1,33 за баррель дороже, чем последние июльские грузы. Премия достигла максимального уровня с февраля. На следующий день премия немного снизилась, составив $3,55 за баррель.

"Поддержку ценам на легкие сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказало повышение контрактных цен ближневосточных производителей, а также снижение арбитражных отгрузок из-за ухудшения экономики таких поставок. Кроме того, спрос на сырье в АТР продолжает восстанавливаться быстрее, чем в других частях мира", - отмечают в Argus.