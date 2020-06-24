МВФ прогнозирует снижение дохода на душу населения в 2020 году почти во всех странах

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Отрицательный рост доходов на душу населения будет зафиксирован в нынешнем году практически во всех странах мира. Об этом сообщила в среду главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, представляя июльский бюллетень "Перспективы развития мировой экономики" по видеосвязи.

"По нашим прогнозам, в 2020 году более 95% стран будут иметь отрицательный рост доходов на душу населения. <...> Мы прогнозируем синхронизированный глубокий экономический спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой, так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - отметила она.

Эксперты фонда также прогнозируют "более медленное восстановление мировой экономики" в 2021 году, чем ожидалось в апрельском докладе фонда. "Это худший спад со времен Великой депрессии (1929-1939 годы - прим. ТАСС), <...> который не обошел стороной ни одну страну", - подчеркнула главный экономист организации. Так, в представленном в среду отчете говорится, что "впервые во всех регионах мира прогнозируется отрицательный экономический рост в 2020 году".

Трудности еще впереди

По данным главного экономиста фонда, "глобальная финансовая поддержка в связи с пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в настоящее время составляет более $10 трлн, а денежно-кредитная политика резко ослабла благодаря снижению процентных ставок, вливаниям ликвидности и приобретению активов". "Некоторые страны начали восстанавливаться. Однако в отсутствие медицинского решения [кризиса] вопрос о том, насколько устойчивым будет процесс восстановления, является в высшей степени неопределенным, а его воздействие на сектора и страны - неравномерным", - отметила Гопинат. По ее словам, международное сообщество "еще не выбралось из трудностей", связанных с коронавирусом.

"Геополитическая и торговая напряженность может нанести ущерб хрупким глобальным отношениям в то время, когда, по прогнозам, объем торговли сократится примерно на 12%", - добавила Гопинат. По ее мнению, "нынешний кризис также дает возможность ускорить переход к более производительному, устойчивому и справедливому экономическому росту за счет инвестиций в новые экологически чистые и цифровые технологии".

В опубликованном докладе говорится, что Китай стал единственной крупной экономикой с положительным ростом ВВП в этом году на 1% при ожидавшемся в апреле росте в 1,2%. По мнению Гопинат, Пекин может оказать помощь международному сообществу, "поддерживая непрерывность поставок медицинской продукции".

Как отмечают в фонде, в случае второй волны распространения нового коронавируса в 2021 году рост мировой экономики может сократиться на примерно 0,5%. При этом разработка эффективной вакцины может привести к увеличению темпов экономического роста еще до ее широкого распространения.