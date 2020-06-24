Управляющим директором "Мотовилихинских заводов" в Перми стал Сергей Дядькин

ПЕРМЬ, 24 июня. /ТАСС/. Директор компании "Мотовилиха - гражданское машиностроение", занимавший также должность замдиректора "Мотовилихинских заводов" Сергей Дядькин назначен управляющим директором предприятия. Об этом сообщается на сайте завода.

"Такое решение принято конкурсным управляющим ПАО "Мотовилихинские заводы" Виталием Шемигоном. Новый управляющий директор <...> Сергей Дядькин займется усилением мер по реализации программы финансового оздоровления группы предприятий, входящих в состав ПАО "Мотовилихинские заводы", в том числе посредством повышения эффективности операционной деятельности и снижения производственных затрат", - отмечается в сообщении.

Также Дядькину предстоит решить комплекс задач, связанных с повышением рентабельности производств, улучшением их операционных показателей, завершением комплексной реструктуризации производственной площадки предприятия. Он также продолжит работу в должности директора "Мотовилиха - гражданское машиностроение".

"Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, основано в 1736 году, работает в сфере металлургического производства. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование. Здесь разрабатывают и производят единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

В 2018 году "Мотовилихинские заводы" признали банкротом, по данным местных СМИ, кредиторская задолженность предприятия составляла на тот момент более 13,8 млрд рублей, вопросы финансового восстановления заводов решаются совместно с госкорпорацией "Ростех".