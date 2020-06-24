Наиболее разрушенный участок трассы А-215 в Вологодской области отремонтируют к 2023 году

ВОЛОГДА, 24 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт участка федеральной трассы А-215 от города Вытегра в Вологодской области до границы с Ленинградской областью планируется провести в ближайшие два года, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время посещения объекта.

Протяженность трассы в границах Вологодской области - чуть более 100 км, часть дороги не имеет даже асфальтового покрытия. В апреле 2019 года дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Архангельск через город Вытегру, получила статус федеральной. Она стала частью новой трассы Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, известной также как "Звездный маршрут" (путь к космодрому Плесецк).

"Мы можем сказать, что в ближайшие два года дорога от границы с Ленинградской областью до Вытегры будет приведена в порядок, и скорость движения на этом участке будет не 30 км/ч, как сегодня, а полноценные 90 км/ч. Затем начнутся масштабные работы от Вытегры уже в сторону Архангельска. Это новая федеральная трасса и на некоторых участках она пока существует только на бумаге. Отдельные участки предстоит построить фактически с нуля, но мы можем констатировать, что "лед тронулся". Мы договорились об устойчивом финансировании производства работ по всей длине этого объекта, и в скором времени жители Вытегорского района получат современную трассу, по которой можно будет быстро и безопасно добраться до Санкт-Петербурга", - привела слова губернатора пресс-служба.

Наиболее разрушенные участки трассы будут отремонтированы уже в этом году, сообщил начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев. "Пока не начались основные работы, из федерального бюджета выделены дополнительные средства по статье "содержание". Это 42 млн рублей, за счет которых планируется привести в порядок наиболее разрушенные участки в населенных пунктах Мегра и Ошта общей протяженностью почти 5 км, а также наиболее критичные участки на гравийной дороге между Кедрой и Мегрой", - сообщил Накрошаев.

Одновременно с этим ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в 44 км от Ошты до Вытегры. Инвестиции оцениваются более 4 млрд рублей. По словам главного инженера федерального казенного учреждения Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова, заключение Главгосэкспертизы ожидается в декабре, после начнутся процедуры по выбору подрядчика.