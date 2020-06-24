Левитин рассчитывает, что авиастроение выйдет на докоронавирусные показатели в 2021 году

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Российская авиационная отрасль выйдет на показатели, которые были у нее до пандемии коронавируса, в 2021 году. Такое мнение высказал в среду журналистами помощник президента России Игорь Левитин, который прибыл в Казань на самолете, названном в честь татарского поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля.

"Хотел бы также сказать, что очень важно принятие решения президентом по поддержке строительства новых авиационных судов: это 66 вертолетов для национальной службы санитарной авиации, тем более после того, что мы с вами переживаем, это сегодня очень актуально, и 59 самолетов Superjet. Поэтому я думаю, что отрасль выйдет в следующем году уже на свои показатели до вируса", - сказал он.

Значительная компенсация потерь авиационной отрасли должна произойти к четвертому кварталу текущего года при условии загрузки действующих рейсов, сообщил Левитин.

"Я думаю, что если загрузка самолетов будет, как сегодня [прибывший рейс] Москва - Казань, то отрасль к четвертому кварталу должна хотя бы компенсировать значительную часть своих потерь", - сказал он.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%, до чуть более 770 тысяч пассажиров.

Росавиации из резервного фонда правительства выделено 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Эти средства компенсируют расходы по оплате труда летных и кабинных экипажей, аренды и лизинга самолетов российским лизинговым компаниям, аэропортовые расходы.