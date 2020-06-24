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Эксперт: около 60-70% компаний фитнес-индустрии могут обанкротиться к началу 2021 года

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что на пороге банкротства стоят около 20% компаний

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 60-70% представителей фитнес-индустрии в России могут обанкротиться и закрыться к началу 2021 года при негативном сценарии развития ситуации. Такое мнение выразила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в интервью телеканалу РБК.

"Примерно - до конца 2020 года - в начале 2021 - мы прогнозируем при самом плачевном сценарии до 60-70% компаний, которые обанкротятся", - сказала она.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в настоящий момент на пороге банкротства стоят около 20% компаний фитнес-индустрии.

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