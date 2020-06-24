Алиев сообщил, что снижение цен на нефть привело к сокращению доходов Азербайджана

БАКУ, 24 июня. /ТАСС/. Доходы Азербайджана сокращаются из-за разницы в цене на нефть, заложенной в госбюджете, и ее фактической ценой. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая в среду на открытии модульной больницы для лечения инфицированных коронавирусом в Гяндже, крупном промышленном центре на западе республики.

"Цена на нефть на мировых рынках все еще не стабилизировалась. Конечно, резкий обвал предотвращен, и цены на нефть постепенно восстановлены. Однако бюджет Азербайджана рассчитан на $55 [за баррель], а по итогам пяти месяцев средняя цена составляет $41. Поэтому наши доходы сокращаются", - сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что итоги пяти месяцев указывают на спад экономики страны. "Он [спад] не очень большой - всего 1,7%. Но в начале года мы демонстрировали прекрасные экономические показатели. У нас были очень большие планы, прекрасные перспективы", - отметил президент. По его словам, прогнозы всех ведущих международных финансовых структур также указывали на то, что 2020 год станет годом динамичного развития в Азербайджане. Однако, заметил он, из-за пандемии страна одной из первых в мире сознательно пошла на ограничительные меры, чтобы предотвратить массовое заражение.

Среди отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, Алиев назвал туризм, подчеркнув, что в прошлом году Азербайджан посетили 3 млн иностранных граждан, которые потратили в стране от $1,5 млрд до 2 млрд. "Это означало увеличение поступлений иностранной валюты в страну, и мы лишились этого", - сказал глава государства.

В то же время Алиев подчеркнул, что при принятии ограничительных мер лично перед ним не стояло выбора. "Главное - жизнь людей и их здоровье. Экономические проблемы должны оставаться на заднем плане", - заявил он. Азербайджанский лидер добавил, что, несмотря на сокращение доходов страны, ни одна социальная программа не будет свернута.

По данным оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, в стране зарегистрировано 14 305 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 590 за последние сутки, что является самым высоким показателем за время пандемии. Умерли 174 человека, выздоровели 7 768.