Программа ВЭБ.РФ для управленческих команд в 100 городах России стартует в июле

ТАСС, 24 июня. Госкорпорация ВЭБ.РФ в июле запустит образовательную программу для управленческих команд 100 крупнейших городов России. Об этом сообщила в среду зампредседателя ВЭБ.РФ - глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева во время онлайн-включения на заседании Высшего экономического совета Чувашии.

"По поручению правительства госкорпорация ВЭБ.РФ в июле запускает образовательную программу 100 крупнейших городов. В эту сотню вошел город Чебоксары", - сказала она.

Макиева уточнила, что команда из Чебоксар войдет в первый поток такого обучения. "Команду города, как наиболее подготовленную, мы запускаем в первый поток обучения. Программа изменит городскую экономику в целом, позволит обновить систему управления транспортом, ЖКХ, провести редевелопмент территорий. Это новые проекты, которые позволят городу о себе заявить", - пояснила она.

Преподавателями станут специалисты ведущих бизнес-школ мира и эксперты-практики в сфере городского развития. Программа будет состоять из 14 учебных модулей. Среди направлений - развитие общественного транспорта, благоустройство, взаимодействие власти и бизнеса, вовлечение жителей в городскую повестку. По итогам обучения команды сформируют проекты трансформации городов.

Заседание Высшего экономического совета Чувашии прошло 24 июня и стало одним из главных мероприятий в программе празднования 100-летия республики. На мероприятии общественности и экспертам презентовали комплексную программу социально-экономического развития региона.