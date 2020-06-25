ВЭБ.РФ и ГТЛК профинансируют обновление транспорта Перми на 1,3 млрд рублей

ТАСС, 25 июня. Госкорпорация ВЭБ.РФ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) профинансируют сделку по приобретению 111 низкопольных автобусов ЛиАЗ в Перми. Общая сумма инвестиций составит 1,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"До середины июля городским перевозчикам будет поставлено в лизинг 55 дизельных автобусов ЛиАЗ-529265 и 56 машин ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе. Транспорт выпускается на Ликинском автобусном заводе, входящем в "Группу ГАЗ", с применением современных технологий автобусостроения", - отмечается в сообщении.

ВЭБ.РФ рассчитывает, что в скором времени госкорпорация совместно с ГТЛК сможет профинансировать подобные проекты и в других регионах, прокомментировал сделку глава ВЭБ Игорь Шувалов. "Проект в Перми - результат длительной и кропотливой работы руководства края и города с самым активным участием команды экспертов ВЭБ.РФ. Обновление автобусного парка - важный элемент комплексной программы модернизации всей системы общественного транспорта региона. В апреле на совещании президента по вопросам развития автопрома мы говорили о важности консолидации усилий в этой отрасли. Как результат - уже в этом проекте ВЭБ.РФ идет плечом к плечу с ГТЛК и Минтрансом", - подчеркнул Шувалов, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.

С начала года при финансовой поддержке ВЭБ.РФ также реализуется проект по модернизации транспортной инфраструктуры Тверской области. В рамках проекта на линии общественного транспорта уже вышли более 400 новых автобусов "Группы ГАЗ". Стоимость поставки, профинансированной госкорпорацией, составила 3 млрд рублей.