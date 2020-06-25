Ученые обсудят влияние квантовых технологий на бизнес на онлайн-дискуссии Росконгресса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский квантовый центр (РКЦ), Фонд Росконгресс и госкорпорация "Росатом" проведут в четверг четвертую онлайн-дискуссию, посвященную влиянию квантовых технологий на бизнес и экономическим перспективам их развития. Об этом сообщила пресс-служба РКЦ.

"В квантовые технологии инвестируют как правительства стран, в том числе и Россия, так и частные компании, такие как Google и IBM. Кроме того, стартапы и спин-оффы, которые создают научные группы в ведущих университетах, привлекают значительные инвестиции. Это глобальное соревнование, которое происходит на всех уровнях", - заявил модератор дискуссии и руководитель проекта Росатома по созданию квантового компьютера в России Руслан Юнусов, .

В начале июня РКЦ, Росконгресс и "Росатом" запустили серию онлайн-дискуссий, в рамках которых ведущие мировые ученые и эксперты рассказывают о том, как гонка по созданию квантового компьютера и прочие квантовые технологии будут влиять на жизнь человека. В рамках первых трех дискуссий ученые обсудили перспективы создания и применения квантовых компьютеров, квантовой связи и квантовых сенсоров.

В новом обсуждении, которое состоится в 18:00 мск в четверг, примут участие ведущие представители науки, государства и бизнеса, непосредственно связанные с развитием квантовых технологий как в России, так и в зарубежных странах.

В частности, в ней будут участвовать Хармут Невен, технический директор и один из главных идеологов развития квантовых технологий в корпорации Google, Тьерри Боттер, руководитель направления по квантовым технологиям в компании Airbus, а также Томмазо Каларко, профессор Юлихского исследовательского центра, автор и со-руководитель европейской программы развития Quantum Technologies Flagship.

С российской стороны в дискуссии примут участие заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс, а также председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. И зарубежные, и российские участники обсуждения расскажут о том, зачем создаются большие международные программы развития квантовых технологий и оценят их влияние на экономику мира в ближайшие годы.