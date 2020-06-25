"Известия": Минфин выделит соцфондам дополнительные 2,9 трлн руб. в 2021-2023 годах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минфин РФ намерен в 2021-2023 годах увеличить финансирование социальных фондов на 2,9 трлн рублей. Как сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на предварительные планы министерства по расходам, в общей сложности в эти годы в соцфонды будет переведено 14 трлн рублей.

По данным издания, 12,7 трлн планируется перевести в Пенсионный фонд России (ПФР), более 430 млрд - в Фонд социального страхования (ФСС) и еще 810 млрд - в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Из данных средств 2,9 трлн рублей будет выделено сверх прогнозируемых ранее объемов, отмечает газета.

Пенсионный фонд, как сообщают "Известия", получит 2,6 трлн рублей сверх плана. Половина из данных средств будет выделена на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Всего же в 2021-2023 г. на ОПС направят 3,7 трлн рублей.

Минфин также планирует компенсировать ПФР выпадающие доходы на сумму почти 1,5 трлн руб., из которых 1,2 трлн руб. - сверх прогнозируемых объемов. Кроме того, министерство дополнительно выделит ФСС 280 млрд рублей, которые также пойдут на компенсацию выпадающих доходов. ФОМС получит 13 млрд рублей в 2021-2023 годах.

В пресс-службе Минфина газете сообщили, что увеличение финансирования фондов связано с понижением ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%, а также с экономическими последствиями коронавируса. "Увеличение трансферта на ОПС связано с необходимостью возместить указанное снижение для безусловного исполнения всех социальных обязательств государства", - заявили изданию в ведомстве.

Издание РБК, в свою очередь, отмечает, что в 2021 году ПФР из бюджета будет выделено на 992 млрд рублей больше в сравнении с законодательно утвержденным показателем этого года. Общий федеральный трансферт в ПФР в 2021 году, как отмечает издание, составит порядка 4,12 трлн рублей, что является почти 21% всех расходов бюджета.