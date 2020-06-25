ТОР "Надеждинская" в Приморье за пять лет привлекла более 50 млрд рублей инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", созданная в Приморье пять лет назад и ставшая одной из первых на Дальнем Востоке, более чем в полтора раза перевыполнила план по привлечению частных инвестиций. С 2015 года общий объем инвестиций в площадку превысил 50 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор края Олег Кожемяко.

Первая из приморских ТОР, "Надеждинская", создана 25 июня 2015 года. Она специализируется на логистике, легкой и пищевой промышленности, сборочном производстве и переработке минерального сырья.

"ТОР "Надеждинская" - лидирующая площадка по количеству резидентов, ведь больше половины инвестиционных проектов в ТОРах Приморского края планируется реализовать именно на ней. Стоит отметить, что изначальный план по привлечению на площадку инвесторов выполнен с опережением на два года. На сегодня 62 резидента реализуют здесь проекты общей стоимостью более 50 млрд рублей, в планах создать не менее 5 тыс. рабочих мест. Уже введены в строй четыре проекта, в них вложено около 4 млрд рублей, на предприятиях трудятся более 500 работников", - сказал Кожемяко.

С тем, что проект оказался удачным, согласны и в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Бесспорно, можно утверждать, что первая пятилетка работы ТОР "Надеждинская" успешна: накоплен опыт, пришли реальные инвесторы, они реализуют свои проекты, мы всегда на связи с резидентами, и это взаимодействие постоянно совершенствуется. Полный эффект для экономики региона от этого преференциального режима можно будет увидеть только через 10-15 лет, когда большинство предприятий спроектируют и построят свои производства, выйдут на полную мощность. Пока же можно фиксировать хороший старт проекта, который позволяет нам рассчитывать на то, что ТОР "Надеждинская" станет одним из драйверов экономики Дальнего Востока", - отметили в пресс-службе министерства.

В Минвостокразвития РФ добавили, что инвесторы уже вложили в развитие производств на этой площадке 13 млрд рублей и создали 959 рабочих мест. В 2020 году планируется запустить еще семь предприятий. Инвесторы работают в разных сферах - это выпуск высококачественные кормов для животных, завод по производству стекла, производственно-складские комплексы, рыбопереработка, тепличный комплекс и индустриальный парк. Еще шесть производств находятся в высокой готовности, и Минвостокразвития рассчитывает, что они также смогут открыться в 2020 году.

"Для ТОР "Надеждинская", которая создавалась как многопрофильная транспортно-логистическая площадка, выбрано идеальное местоположение - непосредственная близость к Транссибу и незамерзающим портам, на стыке автомобильных дорог, одна из которых - федеральная трасса. К тому же готовая инфраструктура - по закону, государство обеспечивает резидентов площадками с подъездными путями, электроэнергией, водоснабжением. Уже много объектов построено, и строительство еще идет. В результате планы по объему привлеченных частных инвестиций выполнены на 178%", - отметили в пресс-службе министерства.

Уникальный опыт

По мнению экспертов, площадка позволила накопить уникальный опыт, который распространяется на другие дальневосточные территории опережающего развития. "К примеру, здесь реализуется проект частного технопарка, когда небольшим предприятиям предоставляются готовые помещения со всей необходимой инфраструктурой. Управляющая компания занимается всеми хозяйственными вопросами, а предприниматель платит только за аренду площади и потребляемые ресурсы", - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Этот же подход применяется и при создании индустриальных парков в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Причем для поддержки проектов действующих и потенциальных резидентов ТОР мы строим производственно-административные здания и предоставляем площади по льготной аренде", - сообщили в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

Неслучайно инвесторы заинтересованы в размещении на этой площадке и ее территории не хватает для всех желающих. "Идет работа по созданию еще двух участков - "Западная" в 1,1 тыс. га и "Ясное" в 100 га. Мы планируем, что уже в этом году будет подписано постановление правительства РФ по расширению границ "Надеждинской" на эти участки, и они будут доступны для новых дальневосточных инвесторов", - уточнили в КРДВ.

По словам Кожемяко, еще одно достижение ТОР "Надеждинская" - высокотехнологичные и наукоемкие проекты в различных областях. Например, здесь находятся самый современный в Приморье домостроительный комбинат, производство инновационных биодобавок и витаминов для животноводческой отрасли, гелиевый хаб, синхронизированный с крупнейшим в мире производством гелия.

При этом, как отметил губернатор, возможности этой ТОР используют как крупные федеральные компании, так и небольшие производственные проекты. "Интерес у инвесторов высокий, поэтому сейчас идет дальнейшее расширение площадки, проектируются объекты инженерной инфраструктуры. После снятия карантинных мероприятий и возобновления внутреннего и международного делового обмена планируется активное продвижение новых возможностей ТОР "Надеждинская" инвесторам", - подытожил Кожемяко.

ТОРы Приморья

Всего в Приморье создано четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический".

ТОР "Михайловский" - это сельскохозяйственный кластер, и специализирующийся на размещении крупных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. В ТОР "Большой Камень" создается крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда", в ТОР "Нефтехимический" - Находкинский завод минеральных удобрений.

В июне размеры ТОР "Михайловский" в очередной раз увеличили для реализации второго этапа проекта компании "Легендагро Приморье" по выращиванию сои и риса. В ее границы дополнительно включены 3,3 тыс. гектара земли.