"Связной" планирует стать полноценным игроком на рынке крупной бытовой техники

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специализирующийся на смартфонах ретейлер "Связной" вышел на рынок бытовой техники, говорится в сообщении компании.

Так, ретейлер запустил доставку порядка 70 категорий товаров среднегабаритной и крупногабаритной техники.

"Теперь каждый посетитель интернет-магазина svyaznoy.ru может заказать холодильник, телевизор, стиральную машину и многое другое с доставкой на дом. Запуск новой услуги стал частью стратегии по расширению направления новых для компании товарных категорий. Доставка до двери клиента позволит "Связному" стать полноценным игроком на российском рынке продаж крупной бытовой техники и электроники", - отмечается в сообщении.

Доставка доступна для жителей Московского региона, в будущем географию доставки планируется расширить.

ГК "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть по числу собственных точек в сегменте высоких технологий. Специализируется на продажах смартфонов, планшетных компьютеров, устройств для доступа в интернет, фото-, аудио- и видеоаппаратуре, smart wearables (носимых умных гаджетов), аксессуарах, квадрокоптеров, системе "умный дом", VR-очках. Под управлением компании 4 тысячи магазинов в 1 200 городах России. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 31 магазин в 22 городах России.