Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной

"Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается", - напомнили в Роструде.

В ведомстве пояснили, что такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Кроме того, добавили в ведомстве, по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.