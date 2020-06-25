"Ъ": в Росавиации предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой письмо с предложением начать возобновление авиасообщения со стран СНГ. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в отрасли.

По данным издания, Нерадько предлагает открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки. Официально данную информацию в Росавиации не прокомментировали.

В секретариате Голиковой изданию напомнили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возобновления авиасообщения. "Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", - цитирует газета секретариат Голиковой.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.