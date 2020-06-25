"Известия": новую систему пенсионных накоплений предложили рассмотреть в конце года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП) на IV квартал 2020 года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минфина РФ Антона Дроздова в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социальных-трудовых отношений.

По данным издания, перенос сроков рассмотрения проекта Дроздов объясняет тем, что в ходе обсуждений он получил значимые замечания и предложения, "рассмотрение и реализация которых требует дополнительного времени и повторного проведения процедур".

"В связи с этим просим перенести рассмотрение указанных проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии на IV квартал 2020 года", - приводит издание текст письма.

В январе первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе совещания в Госдуме заявлял, что завершить общественное обсуждение и опубликовать редакцию законопроекта, учитывающую его результаты, планируется в середине февраля, а поступление документа в Госдуму ожидается в начале осенней сессии 2020 года. По его словам, новая система пенсионных накоплений может заработать с 2022 года.

О законопроекте

В конце октября 2019 года Минфин и Банк России представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13-процентный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.