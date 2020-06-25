"Известия": в июне россияне сняли на треть больше наличных в банкоматах, чем в мае

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на снятие наличных средств в банкоматах вырос в июне примерно на треть в сравнении с майскими показателями. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Спрос на наличные вырос на 32-35% в МКБ, на 30% - в Почта банке, на 29% - в Новикомбанке, на 23% - в ВТБ, отмечает издание. Эту тенденцию газете также подтвердили в Сбербанке, Райффайзенбанке, Росбанке, банках "Тинькофф", "ДОМ.РФ" и "Хоум Кредит".

По мнению опрошенных изданием организаций, в июне был реализован отложенный спрос на наличные после досрочной выплаты пенсий и пособий весной. В то же время, как отметили газете в МКБ, объем снятия наличных в июне все равно оказался на 16% меньше, чем в феврале.

Как ранее отмечали "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России, объем наличных средств у россиян с начала года увеличился на 362 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В период перед вводом режима самоизоляции - преимущественно в марте - наблюдался наиболее существенный прирост. Этот процесс был связан с увеличением потребительских расходов (+2,6%), финансировавшихся в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечали в регуляторе.