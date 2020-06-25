Кабмин внес изменения в распределение субсидий на строительство объектов водоснабжения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" будут перераспределены для ряда регионов России. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020-2022 годы. Остатки неиспользованных в 2019 году средств будут перенесены на 2020 год.

Регионы, заявившие о необходимости дополнительного финансирования в текущем году, смогут заранее получить субсидию, рассчитанную на последующие годы. "Это ускорит сроки строительства и модернизации объектов водоснабжения в рамках данного проекта", - отметили в правительстве.

Федеральный проект "Чистая вода" разработан в рамках нацпроекта "Экология". Цель проекта - к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 99%.