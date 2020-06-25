Инновационные компании Москвы смогут получить до 200 млн рублей в год на развитие бизнеса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московские инновационные компании смогут получить субсидии на развитие бизнеса, с помощью которых можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Фонд "Московский инновационный кластер", подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Каждый из предпринимателей, чья заявка будет одобрена, сможет получить выплату до 200 млн рублей в год", - отмечается в сообщении.

В числе претендентов на получение гранта - резиденты столичных технопарков и фонда "Сколково", МГУ, а также ряд технологичных компаний.

"Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы - от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около 3 млрд рублей", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Все 44 заявки пройдут экспертизу на технологическую новизну и уникальность, окончательный список компаний-получателей станет известен в августе. С помощью этой выплаты участники Московского инновационного кластера могут компенсировать затраты на приобретение, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт недвижимости, на базе которой проходила реализация инновационного проекта. Также выплата позволяет возместить расходы на покупку оборудования или прав на результаты интеллектуальной собственности, внедрение или сопровождение программного обеспечения. При этом субсидия позволяет возместить затраты на инновационные проекты, которые находятся в процессе реализации или уже завершены.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Его участникам - это более 9 тыс. организаций - доступны инструменты и меры поддержки для развития инновационных проектов.