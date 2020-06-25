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Титов: порядка 60% российских МСП сократили выручку на треть из-за пандемии

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что прибыль в настоящее время получают только 10% таких компаний

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Пандемия стала причиной снижения на 30% выручки для 60% российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), при этом прибыль в настоящее время получают только 10% таких компаний, сообщил в четверг уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с предпринимателями и лидерами отраслевых и общественных союзов в Новосибирске.

"По нашим оценкам, как минимум 60% [предприятий МСП] получили минус 30% от выручки. Сегодня реально получают прибыль, сейчас это немного увеличилось, 10% от всех субъектов", - сказал Титов.

При этом он отметил, что объем финансовой помощи бизнесу в период пандемии "очень ограничен", вместе с тем, по его словам, работают и "другие институты".

"Например, поддерживается спрос через прямые выплаты семьям с детьми, через пенсии, это тоже, конечно, поддерживает бизнес, потому что спрос и так резко падает. Конечно, [работают] налоговые льготы для малого бизнеса", - сказал он.

Титов отметил, что несколько меньше бизнесом востребована такая мера поддержки, как мораторий на банкротство компаний МСП из наиболее пострадавших отраслей.

Меры поддержки

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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