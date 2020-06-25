Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск курс доллара находился на отметке 69,53 рубля (+0,97%), курс евро - 78,09 рубля (+0,32%).

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,24% - до $39,81 за баррель. Нефть сорта WTI теряет 1,45% и торговалась на уровне $37,46 за баррель.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 1,5%, до отметки в 2750,08 пункта, а индекс РТС - на 1,81%, до 1258,02 пункта.

К 10:22 мск индекс Мосбиржи опускался на 1,53%, до 2749,39 пункта, РТС находился на уровне 1246,49 пункта (-2,71%).