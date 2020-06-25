Акции "Яндекса" на Мосбирже обновили исторический максимум

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов Московской биржи обновила исторический максимум. По данным торговой площадки на 10:04 мск ценные бумаги компании росли на 3,56% и в моменте достигали отметки в 3 тыс. 478,2 рубля за акцию.

К 10:26 мск акции замедлили рост до 2% и торговались на уровне 3 тыс. 424,8 руб. за шт.

В четверг компания сообщила, что "Яндекс" в ходе ускоренного размещения акций привлек $400 млн, продав более 8 млн новых акций класса A по цене $49,25 за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня.

Ранее "Яндекс" объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. $200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще $600 млн приобретут в равных долях три частных инвестора - "ВТБ Капитал", инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.

Накануне "Яндекс" и Сбербанк объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям. Так, "Яндекс" выкупит у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. Со своей стороны Сбербанк выкупит долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей и станет единственным владельцем актива. Сделку обещают закрыть в третьем квартале после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России.