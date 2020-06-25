Генеральный директор Global Ports Владимир Бычков покидает компанию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Global Ports Владимир Бычков покидает свой пост с 15 июля, говорится в сообщении компании.

Совет директоров начал процесс выбора преемника.

Владимир Бычков пришел в Global Ports в июле 2018 года, руководил разработкой новой стратегии компании.

"Владимиру была поручена амбициозная задача по реформированию компании, и он успешно с ней справился. Он покидает свой пост в качестве генерального директора - стратега и реформатора, а компания сосредоточится на реализации разработанной стратегии, дальнейшем повышении операционной эффективности и удовлетворенности клиентов, и все это станет основными целями для преемника Владимира Бычкова", - прокомментировал глава группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

До прихода в Global Ports Бычков работал в группе "Дело", в том числе занимал должность президента "Рускона".

О компании

Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Выручка Global Ports за 2019 год составила $361,9 млн. Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов группы составил 1,439 млн TEU.

Основными акционерами являются группа компаний "Дело" (30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%).