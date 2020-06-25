На Украине отказались расследовать претензии некоторых компаний по импорту топлива из РФ

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) отказала группе заявителей в составе компаний "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" в расследовании претензий по импорту дизельного топлива (ДТ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России. Об этом сказано в решении комиссии, опубликованном в правительственной газете "Правительственный курьер".

МКМТ установила, что представленные в жалобе доказательства "не являются достаточными для открытия антисубсидиарного расследования". "Комиссия решила не начинать расследование и прекратить антисубсидиарную процедуру относительно импорта на Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (ДТ и СУГ), происхождением из РФ", - отмечается в документе.

В начале года три компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, так как посчитали, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В заявлении утверждалось, что доля российских нефтепродуктов в общем объеме импорта на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. В связи с этим украинские производители настаивали на пошлинах на российские энергоресурсы по ставке 8,46%.

Украинское издание Enkorr ранее также сообщало, что Минэнерго Украины выступило с инициативой введения квот на ДТ из России на уровне 175 тыс. тонн в месяц, а также СУГ в 50 тыс. тонн с запретом импорта любых других видов топлива из РФ. Свою позицию ведомство поясняло "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора" и необходимостью ограничить импорт этого топлива из России на уровне 30% от объема украинского рынка.

С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу спецпошлины на импорт из России ДТ и сжиженного газа, введенные правительством 17 июля прошлого года. Спецпошлина на топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составила 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составила 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября. В Киеве заявляли, что украинский бюджет в связи с введением этих пошлин получит дополнительно около 2 млрд гривен (около $77 млн) в год .