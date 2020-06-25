{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Грузия перенесет возобновление авиасообщения с 1 июля на конец месяца в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Грузия планировала начать регулярное авиасообщение с внешним миром с 1 июля, однако в связи с ухудшением ситуации с пандемией нового коронавируса эту дату придется перенести на конец июля. Об этом в четверг сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.

"С большой вероятностью можно сказать, что мы перенесем восстановление регулярного авиасообщения с 1 июля на конец месяца. Однако это решение не означает, что не будут совершаться чартерные рейсы. Они будут осуществляться", - сказала Турнава.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Потери рыбной отрасли Дальнего Востока из-за пандемии оценили в 8-9 млрд рублей
Кроме того, по словам президента всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, сейчас предприятия испытывают трудности из-за падения покупательской способности и снижения спроса на рыбу
Читать полностью