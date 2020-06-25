Потери рыбной отрасли Дальнего Востока из-за пандемии оценили в 8-9 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Расходы на борьбу с коронавирусом уже обошлись предприятиям рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока в 8-9 млрд рублей. Кроме того, пандемия привела к падению потребительского спроса и задержке в строительстве судов и заводов, сообщил в четверг в эфире на портале "Твой Дальний Восток" президент всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

"Для предотвращения распространения эпидемии, для принятия мер защиты наши предприятия предпринимали специальные программы защиты, в том числе карантинные, при оформлении транспортных и добывающих судов в порт, специальные меры обсервации для людей, которые прибывают на путину, и, если посчитать, в целом эти расходы по Дальнему Востоку около 8-9 млрд рублей уже "съели", - сказал Зверев, уточнив, что пандемия привела к падению доходов населения и, как следствие, к снижению спроса на рыбу.

Снижение покупательской способности Зверев сравнил с последствиями мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Кроме того, по его словам, коронавирус повлиял на сроки строительства рыбопромысловых судов и предприятий.

"В настоящее время рыбопромышленные предприятия России осуществляют строительство 54 рыбопромысловых судов, в том числе 15 - на Дальнем Востоке, и работа всех без исключения верфей сейчас после коронавирусной инфекции затруднилась. Затруднились технологические связи поставки комплектующих из-за рубежа, люди болеют, проблема с кадрами, поэтому мы видим, что практически по всем инвестиционным проектам, по всем проектам, касающимся ли строительства кораблей, строительства береговых заводов, идет сдвижка графиков", - сказал Зверев, добавив, что задержки составят от полугода до двух лет.

Вместе с тем, отметил Зверев, в связи с коронавирусом возникли проблемы у азиатских предприятий, которые выращивают тилапию и пангасиус, а это рыночные конкуренты минтая. В связи с этим, по его прогнозу, этот объем - около 40 тыс. тонн - уйдет с рынка. Его, по мнению Зверева, могут заполнить российские рыбопроизводители.

Вице-премьер - полпред президента в округе Юрий Трутнев ранее поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций. Он также заявлял, что власти готовы поддержать бизнес в строительстве новых предприятий и инфраструктуры, чтобы привлечь на Дальний Восток специалистов из других регионов.