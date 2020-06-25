Правительство не планирует переносить намеченные сроки начала маркировки товаров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России не планирует переносить все намеченные сроки введения обязательной маркировки товаров. Об этом в ходе прямой линии по маркировке, организованной оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Алексей Уваров.

"Мы с уровня правительства работу эту (по введению обязательной маркировки - прим. ТАСС) контролировали, проводили совещания по мере необходимости, поэтому мы находимся в курсе всего того, что происходит. Докладывали и председателю правительства, и руководителю аппарата правительства, который эту тему держит на личном постоянном контроле. По результатам того, что мы видим, того, что мы слышим и чувствуем, мы понимаем, что никаких объективных предпосылок, чтобы переносить сроки маркировки, нет", - сказал он.

Уваров подчеркнул, что это общая позиция правительства, которая была "транслирована" депутатам Государственной думы. По его словам, в свою очередь, депутаты отметили, что правительство провело работу и согласилось с тем, что сроки переносить не надо. "С 1 июля по лекарственным средствам, обуви, табаку маркировка будет в обязательном порядке. Следующие товарные группы - по тем срокам, по которым уже принято решение правительства - так же", - отметил Уваров.

При этом не исключил, что в дальнейшем предстоит большая совместная работа по отладке механизмов внедрения маркировки. "Но это опять же отладка, а не коим образом не констатация того, что мы не готовы, ни коем образом не повод поднимать вопрос о переносе", - заключил Уваров.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.