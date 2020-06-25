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Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям

Ограничения были введены с 1 августа 2014 года в связи с событиями на Украине
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© Ostranitsa Stanislav/Shutterstock/FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Верховный суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям, введенным в 2014 году в связи с событиями на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе трибунала.

"Суд настоящим отказывает в рассмотрении жалобы. Поручает банку ВТБ нести собственные расходы и оплачивать понесенные Советом ЕС расходы. Поручает Европейской комиссии нести свои собственные расходы", - говорится в постановлении суда.

С 1 августа 2014 года Евросоюз ввел ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку.

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