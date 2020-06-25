Любимова: главные кинопремьеры возможны только после открытия всех кинотеатров

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Главные кинопремьеры пройдут после открытия всех российских кинотеатров. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в четверг в ходе рабочей поездки в Волгоград.

"Мы прекрасно понимаем, что <…> для того, чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры. Иначе это связано с крупными коммерческими проблемами и рисками для правообладателей", - отметила Любимова.

По прогнозу Минкультуры, работа кинотеатров может возобновиться 15 июля, но это будет зависеть от эпидобстановки в каждом регионе, напомнила Любимова. "Мы работаем в первую очередь с департаментом культуры Москвы, потому что мы понимаем, что в Москве и городах-миллионниках - главное сосредоточение кинотеатров", - сказала Любимова. Она добавила, что решение примут "исходя из эпидемиологической обстановки в крупных городах".

Она сообщила, что этот вопрос прорабатывают на регулярных встречах между российскими правообладателями, крупнейшими дистрибьюторами, продюсерами и представителями крупных киносетей.