{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Любимова: главные кинопремьеры возможны только после открытия всех кинотеатров

По прогнозу министерства культуры, работа кинотеатров может возобновиться 15 июля

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Главные кинопремьеры пройдут после открытия всех российских кинотеатров. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в четверг в ходе рабочей поездки в Волгоград.

"Мы прекрасно понимаем, что <…> для того, чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры. Иначе это связано с крупными коммерческими проблемами и рисками для правообладателей", - отметила Любимова.

По прогнозу Минкультуры, работа кинотеатров может возобновиться 15 июля, но это будет зависеть от эпидобстановки в каждом регионе, напомнила Любимова. "Мы работаем в первую очередь с департаментом культуры Москвы, потому что мы понимаем, что в Москве и городах-миллионниках - главное сосредоточение кинотеатров", - сказала Любимова. Она добавила, что решение примут "исходя из эпидемиологической обстановки в крупных городах". 

Она сообщила, что этот вопрос прорабатывают на регулярных встречах между российскими правообладателями, крупнейшими дистрибьюторами, продюсерами и представителями крупных киносетей.

Теги
Россия
В Башкирии закрылся Мелеузовский сахарный завод
Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов отметил, что сейчас идет поиск инвестора на площадку предприятия, чтобы переделать его на зерновые и масличные культуры
Читать полностью