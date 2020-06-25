Аэропорт Петербурга планирует вернуться к круглосуточному режиму работы с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково, который с апреля прекратил круглосуточно обслуживать пассажиров на фоне ситуации с пандемией коронавируса и отменой международных и внутренних рейсов, планирует вернуться к 24-часовому режиму работы с 1 июля. Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор управляющей аэропортом компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.

"Планируется, что с 1 июля аэропорт вернется к круглосуточному режиму работы", - сказал он.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. 10 апреля аэропорт на фоне резкого сокращения числа рейсов ограничил режим работы по ночам - он стал обслуживать рейсы с 8:00 до 23:00. В начале июня сокращенный режим работы был вновь продлен - до конца месяца аэропорт стал обслуживать рейсы с 6:00 до полуночи.

При этом сокращенный режим работы не распространяется на аэронавигационные службы, работу систем связи, светосигнального оборудования Пулково и аварийно-спасательные подразделения аэропорта. Аэродром Пулково продолжает круглосуточную работу в качестве запасного.