"Аэрофлот" перевозит россиян за рубеж только при разрешении на въезд в принимающую страну

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может осуществить международную перевозку граждан РФ из Москвы только в том случае, если у пассажира есть разрешение на въезд на территорию принимающего государства. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Он пояснил, что такие перевозки совершаются только по тем направлениям, где "Аэрофлот" выполняет грузоперевозки в багажном отсеке (не в пассажирском салоне).

"Аэрофлот развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям <…> Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов. В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий", - сказал Демин, комментируя статью "Ведомостей" о том, что компания продолжила выполнять международные пассажирские рейсы, несмотря на закрытие авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса.

Газета также отмечала, что сначала рейсы по нескольким международным направлениям (Сеул, Нью-Йорк и др.) выполнялись раз в неделю, а недавно стали выполняться дважды в неделю. "Ведомости" назвали эти рейсы "эксклюзивными люксовыми".

"Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы "эксклюзивными". Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется "люксовость" мы, честно говоря, так и не поняли", - добавил Демин.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.