{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

"Аэрофлот" перевозит россиян за рубеж только при разрешении на въезд в принимающую страну

Как сообщили в авиакомпании, такие полеты совершаются только по тем направлениям, где "Аэрофлот" выполняет грузоперевозки в багажном отсеке
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может осуществить международную перевозку граждан РФ из Москвы только в том случае, если у пассажира есть разрешение на въезд на территорию принимающего государства. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он пояснил, что такие перевозки совершаются только по тем направлениям, где "Аэрофлот" выполняет грузоперевозки в багажном отсеке (не в пассажирском салоне).

"Аэрофлот развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям <…> Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов. В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий", - сказал Демин, комментируя статью "Ведомостей" о том, что компания продолжила выполнять международные пассажирские рейсы, несмотря на закрытие авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса.

Газета также отмечала, что сначала рейсы по нескольким международным направлениям (Сеул, Нью-Йорк и др.) выполнялись раз в неделю, а недавно стали выполняться дважды в неделю. "Ведомости" назвали эти рейсы "эксклюзивными люксовыми".

"Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы "эксклюзивными". Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется "люксовость" мы, честно говоря, так и не поняли", - добавил Демин.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.

Теги
СШАРоссияРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типа
В Башкирии закрылся Мелеузовский сахарный завод
Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов отметил, что сейчас идет поиск инвестора на площадку предприятия, чтобы переделать его на зерновые и масличные культуры
Читать полностью