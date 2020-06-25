Объем беспошлинной торговли на Хайнане в мае увеличился на 141%, до $279 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Объем продаж магазинов дьюти-фри в южной китайской провинции Хайнань в мае составил более 1,9 млрд юаней (порядка $279 млн). Как сообщает в четверг газета "Хайнань жибао", в прошлом месяце объем беспошлинной торговли вырос на 141% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По данным издания, в мае в экономике Хайнаня наблюдалось оживление. Так, объем розничной торговли в прошлом месяце увеличился на 6,7% в годовом исчислении, что на 6,1 процентного пункта больше, чем в апреле. Одним из ключевых факторов, повлиявших на потребительскую активность, стали промоакции хайнаньских магазинов дьюти-фри во время выходных по случаю Международного дня трудящихся (с 1 по 5 мая), уточняет газета.

В настоящее время в провинции Хайнань открыты четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.

В 2011 году Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. В них гости провинции могут приобрести товары из 38 категорий, включая парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, часы, сумки и другие предметы потребления. В 2018 году правительство решило повысить максимальную сумму покупок в этих магазинах с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,3 до $4,5 тыс.). В рамках проекта создания зоны свободной торговли на этом тропическом острове власти КНР планируют увеличить квоту на беспошлинные покупки до 100 тыс. юаней в год (примерно $14 тыс.) и расширить список беспошлинных товаров.

Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В 2019 году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).