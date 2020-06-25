ОСК передаст заказчику ледокол "Виктор Черномырдин" в 2020 году

АСТРАХАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Ледокол "Виктор Черномырдин" готов, его передача заказчику состоится в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-президент по техническому развитию АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Василий Бойцов.

"Мы сейчас находимся в финальной стадии соответствующего решения, решения по тем документам, которые должны сопровождать сдачу. Я думаю, это в ближайшее время произойдет, точно совершенно в этом году, в ближайшее время. Сам ледокол готов для сдачи, но есть определенные проблемы с оформлением, потому что соответствующий проект головной, он был непростой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ледокол "Виктор Черномырдин" строился на "Адмиралтейских верфях" (входят в "Объединенную судостроительную корпорацию"). Судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний. Передача ледокола Росморпорту могла состояться в первом квартале 2020 года, говорили ТАСС в пресс-службе ОСК. До этого передать судно планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

Ледокол "Арктика"

Головной ледокол "Арктика" проекта 22220 планируется передать заказчику - "Росатомфлоту" - в течение ближайших месяцев. "Арктика" вышла на днях буквально на ходовые испытания. У нас в принципе ледокол полностью функционален, мы надеемся, что это вопрос ближайших месяцев - когда мы сдадим его заказчику. И, соответственно, первый наш ЛК-60, ледокол атомный нового поколения, начнет трудится на Севморпути", - сказал Бойцов.