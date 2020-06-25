В Минпромторге заявили, что ведение маркировки не приведет к увеличению стоимости товаров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минпромторг полагает, что введение маркировки не приведет к увеличению стоимости товаров. Об этом в ходе прямой линии, организованной оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы не видим рисков подорожания продукции в связи с маркировкой. Это показывают и те товарные группы, на которые маркировка уже внедрена, этого не было", - сказал он.

Евтухов напомнил, что для дешевых лекарственных препаратов маркировка будет бесплатной. "Понятно, что рост себестоимости товаров зависит от многих факторов, далеко и не столько от маркировки. Прежде всего, это и техническая оснащенность, особенности бизнес-процессов, уровень конкуренции, наличие макроэкономических факторов. Сейчас в условиях кризиса мирового, пандемии, и многих других моментов, которые происходят", - отметил Евтухов.

По его словам, предприятия должны будут инвестировать некоторые средства в приобретение соответствующего оборудования. Евтухов призвал компании участвовать в добровольных экспериментах по маркировке, потому что реальный результат можно узнать только таким образом. При этом в ходе эксперимента оборудование для маркировки предоставляется оператором на безвозмездной основе. "Оператор помогает подобрать наиболее оптимальное оборудование - для кого-то нужны высокоскоростные дорогие машины, для кого-то нужно, например для малого обувного производства, оснащение, которое стоит от 22 тыс. рублей - принтер для печатания этикеток, который стоит порядка 10-11 тыс. рублей, сканер, который стоит 2-4 тыс. рублей, аппликатор - 5-6 тыс. рублей, электронная цифровая подпись 2-3 тыс. рублей. То есть, все - где-то 22-25 тыс. рублей, бывает и меньше для таких небольших производств", - отметил заместитель министра.

Таким образом, по его словам, маркировка является базовой инвестицией, которая впоследствии снижает издержки для бизнеса. "Открываются дополнительные другие преимущества, которые дают возможность снижать свои издержки в процессе производственной деятельности, реализации продукции", - заключил он.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык, и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.