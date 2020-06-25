Минобрнауки предлагает продлить льготный период кредитования после завершения обучения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ предлагает продлить льготный период кредитования до 9 месяцев после завершения обучения заемщика. Проект соответствующего постановления правительства опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"В проект постановления дополнительно включены положения, предусматривающие продление льготного периода кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения заемщика. Такая мера позволит снизить риск несвоевременного трудоустройства и растущей финансовой нагрузки на гражданина, а также предоставит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и зарекомендовать себя", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предусмотрено установление фиксированной процентной ставки на уровне 3% годовых, а также увеличение срока погашения кредита до 15 лет после окончания льготного периода кредитования.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки РФ по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.

Взаимодействие заемщика, банка и образовательной организации, согласно проекту, будет возможно в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Отмечается, что реализация данного предложения упростит процедуру получения образовательного кредита и улучшит информированность о возможностях получения такого кредита.

Как уточняет Минобрнауки, ввиду отсутствия эффективной процедуры доведения информации до банков, а также контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным кредитам, внедрение государственной информационной системы позволит устранить недостатки по представлению информации об обучающихся, взявших кредит с государственной поддержкой, с целью обеспечения возмещения получателю субсидии, приостановления или прекращения ее предоставления. Планируется, что, в случае принятия постановления, новые правила образовательного кредитования вступят в силу с 1 января 2021 года.