Изъятая у мурманского пароходства за долги картина Рериха выставлена на торги

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Картина "Поморяне. Вечер" художника Николая Рериха, изъятая у Мурманского морского пароходства (ММП) за долги перед моряками, выставлена на торги. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, рыночная стоимость произведения искусства составила более 78 млн рублей.

"В рамках исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное положение компании. <...> В ходе исполнительных действий арестована картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер". Даже после ареста имущества руководством организации требования исполнительных документов исполнены не были. <...> Рыночная стоимость произведения искусства составила более 78 млн рублей, арестованное имущество передано на торги, которые состоятся в начале июля", - сказано в сообщении пресс-службы.

В управлении добавили, что в межрайонном специализированном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находится 537 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам и заработной плате с акционерного общества на общую сумму более 280 млн рублей. После реализации имущества задолженность по заработной плате перед работниками компании будет погашена.

За неуплату долгов также были арестованы четыре объекта недвижимости, стоимость которой оценили в 46 млн рублей. Эти объекты также были выставлены на торги.

В прошлом году в отношении экс-гендиректора ММП было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, судом он был приговорен к штрафу. Сменивший его новый руководитель также стал фигурантом дела о невыплате зарплаты и о неуплате налогов. Кроме того, следственные органы сообщали о задержании учредителя и члена совета директоров по делу злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему предъявлено обвинение, при обыске у него изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Рериха, одна из которых - "Поморяне. Вечер" - в 2009 году оценивалась в примерно $2,5-3 млн, картина И. К. Айвазовского "У берега Капри".