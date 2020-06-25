ЦБ: темпы роста числа новых счетов эскроу в мае продолжили замедляться на фоне пандемии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Темпы роста количества новых счетов эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья в мае продолжили замедляться по сравнению с началом 2020 года, показав увеличение на 14% или на 12,1 тыс. штук. Такая динамика связана с введением ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

В январе, согласно данным регулятора, количество новых эскроу-счетов выросло на 16%, превысив 51 тыс.

"Показатели проектного финансирования в долевом жилищном строительстве в мае продолжали расти, свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Однако темпы роста, как и в апреле, продолжили снижаться по сравнению с началом текущего года, что связано с влиянием ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса", - отмечается в сообщении.

Так, по данным ЦБ, количество счетов эскроу за май увеличилось на 12,1 тыс., или на 14%, и составило около 100,2 тыс. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос на 11%, до 352,7 млрд рублей.

На 1 июня банки заключили более 1,2 тыс. кредитных договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1,39 трлн рублей, из нее застройщики уже выбрали 481,2 млрд рублей, исходя из своей потребности в средствах для строительства. Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и находится в диапазоне от 3,9% до 5,5%.

В ЦБ добавили, что в 47 субъектах России уже завершились более 150 проектов с использованием счетов эскроу, по которым были раскрыты почти 7,9 тыс. счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, достигла почти 17 млрд рублей.

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.