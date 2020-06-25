В Башкирии закрылся Мелеузовский сахарный завод

УФА, 25 июня. /ТАСС/. Собственник Мелеузовского сахарного завода в Башкирии принял решение о закрытии предприятия. Власти региона ищут инвестора на освободившиеся площади, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на заседании Госсобрания.

"Мелеузовский сахарный завод закрылся в этом году, но идет развитие Раевского и Чишминского [заводов], которым в ближайшие 4 года мы ставим задачу - доведение [переработки] до 8-9 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки и производство 360 тыс. тонн белого сахара при нашем потреблении 90 тыс.", - сообщил Фазрахманов.

Завод был закрыт по решению собственника, для производителей свеклы Мелеузовского и ближайших районов предусмотрены субсидии на перевозку продукции до действующих сахарных заводов. "Мы ищем инвесторов на площадку Мелеузовского сахарного завода, чтобы переделать его на зерновые и масличные культуры", - добавил Фазрахманов.

Сотрудники завода получили предложение о трудоустройстве на другое предприятие, уточнил министр.

В марте Фазрахманов сообщал, что убытки трех сахарных заводов по итогам 2019 года составили около 400 млн рублей. Мелеузовский сахарный завод переработал 350 тыс. тонн сахарной свеклы, Раевский - 717 тыс. тонн, Чишминский - 660 тыс. тонн.