Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

"В числе первоочередных мер - выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей", - сказал он.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

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Говоря о финансировании других инициатив, озвученных главой государства Владимиром Путиным, Мишустин сообщил, что правительство также выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей. "Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август", - добавил глава кабмина.

Он напомнил, что особое внимание президент уделил рынку труда, поручив правительству совместно с региональными властями и Банком России разработать все необходимые меры по его восстановлению до докризисного уровня уже к 2021 году. Также, по словам премьера, большой блок инициатив был посвящен развитию экономики, "которое благодаря изменению системы регулирования и налоговых условий улучшит деловой климат".

"У нас впереди большая работа, мы должны как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации новых инициатив президента. Прошу всех членов правительства отнестись к этому максимально ответственно и подготовить все необходимое в сжатые сроки", - сказал Мишустин, поручив вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать эту работу.

Также, напомнил глава кабмина, президент указал на необходимость уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, "погрузить в них меры общенационального плана действий и заложить необходимые финансовые ресурсы". "Андрей Рэмович [Белоусов], поручаю вам проконтролировать, чтобы все необходимые изменения в национальные проекты были соответствующим образом внесены", - добавил Мишустин.