Мишустин: вести IT-бизнес за рубежом должно стать выгоднее из России, чем из других стран

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заниматься бизнесом в сфере информационных технологий на иностранных рынках должно стать выгоднее из России, чем из других стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Он напомнил о недавно озвученной президентом России Владимиром Путиным инициативе о комплексе мер поддержки IT-отрасли. По словам премьера, "прошедшие месяцы особенно наглядно показали, насколько эта сфера важна и перспективна для современной экономики и ее стабильного развития".

Премьер пояснил, что предлагается "кардинально снизить ставку страховых взносов - до 7,6% и налога на прибыль - с 20 до 3%". Как отметил Мишустин, "это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире".

Говоря о целях, которые преследует эта инициатива главы государства, премьер заявил: "Заниматься бизнесом [в сфере информационных технологий] на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, в которые могут "эмигрировать" физически или инфраструктурно отечественные предприниматели".

Вторая ключевая цель этого комплекса мер, по словам Мишустина, состоит в том, что налоговая нагрузка отечественных IT-компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем для аналогичных иностранных компаний, извлекающих прибыль от работы в РФ.