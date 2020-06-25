Кабмин выделит 20 млрд руб. предприятиям МСБ на закупку средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кабмин РФ выделит 20 млрд рублей предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), которые работают с большим количеством клиентов, на закупку средств индивидуальной защиты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Он пояснил, что речь идет о компаниях в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита и др.

"Правительство окажет таким организациям помощь и направит на эти цели 20 млрд рублей в виде субсидии", - сказал он.

Мишустин напомнил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, все эти компании "должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы сохранить здоровье клиентов и своих сотрудников, использовать при работе средства индивидуальной защиты, профилактики и дезинфекции, в том числе маски и перчатки". При этом премьер признал, что "пополнение таких запасов требует немалых расходов".

"Выделенные правительством средства позволят поддержать около 500 тыс. предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллиона человек", - указал глава кабмина. По его словам, "получить субсидию максимально просто: предпринимателю необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте".