Госдума может рассмотреть законопроект о регулировании удаленной работы 21 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума 21 июля может рассмотреть законопроект об особенностях дистанционной работы в первом чтении. Об этом в четверг сообщил первый замглавы думской фракции единороссов, один из разработчиков документа Андрей Исаев в ходе обсуждения поправок в Трудовой кодекс.

"Принятие этого законопроекта в Госдуме, мы рассчитываем, состоится 21 июля. Принятие этого законопроекта будет сопровождаться принятием развернутого постановления, в котором мы дадим поручение комитету [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов] и отразим основные направления доработки данного законопроекта", - сказал Исаев.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отмечал, что принятие документа во втором и третьем чтениях ожидается в осеннюю сессию Госдумы, чтобы его положения заработали уже с 1 января 2021 года.

16 июня единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.