Мишустин: нефтяные компании будут создавать фонды для финансирования борьбы с разливами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компании, занимающиеся добычей и хранением нефтепродуктов, должны будут проводить учения и создавать фонды для финансирования ликвидации разливов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, где обсуждается соответствующий законопроект.

"Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и хранением нефти и продуктов ее переработки, должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения, а также создавать специальные резервные фонды, из которых будет финансироваться устранение последствий таких разливов", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что поручение об ускорении работы над этим документом президент России Владимир Путин давал на совещаниях о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. "Наша главная задача - не допустить повторения недавних событий в Норильске, - подчеркнул глава кабмина. - Для этого мы формируем правовую базу, которая позволит, прежде всего, оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий". Премьер выразил надежду, что законопроект, который уже прошел первое чтение, будет принят уже в нынешнюю сессию парламента.