Производство лекарств и материалов для медицины на Ставрополье выросло к июню в 1,7 раза

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Производство лекарств, а также применяемых в медицинских целях материалов выросло на Ставрополье за январь-май почти вдвое относительно аналогичного периода 2019 года, сообщило в четверг управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Среди обрабатывающих видов деятельности выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - в 1,7 раза", - говорится в сообщении.

В целом индекс промышленного производства по сравнению с январем-маем прошлого года составил 100,2%, в том числе по обрабатывающим производствам - 101,3%. В этой отрасли в полтора раза увеличилось производство кожи и изделий из кожи, а также в 1,6 раза - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги и бумажных изделий.

Производство электронных компьютеров и оптических изделий выросло на 15,3%, пищевых продуктов - на 10%, мебели - на 3,1%. Вместе с тем в крае снизилось производство по обработке древесины и изделий из дерева и пробки, кроме мебели. По данным управления, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем промышленным видам деятельности составил 156,1 млрд рублей.

В мае губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что власти Ставрополья разработают меры региональной поддержки предприятий, производящих средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

В Ставропольском крае в период пандемии два предприятия открыли линии по производству дезинфицирующих средств и антисептиков, 14 организаций начали производство немедицинских защитных масок для лица, общий объем выпуска достигает 100 тыс. штук в сутки. В течение двух месяцев в крае также было начато производство бахил, защитных медицинских костюмов для работы с заразившимися коронавирусом, комплектующих для аппаратов ИВЛ, оборудования для стерилизации и дезинфекции воздуха.