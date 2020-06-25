Мишустин: у агросектора сильные результаты, но потенциал отрасли не исчерпан

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сильные результаты, которые показывает сельское хозяйство.

"В целом аграрный сектор показывает сильные результаты", - констатировал глава кабмина в четверг на заседании правительства страны. По его словам, в прошлом году был собран хороший урожай зерновых - более 120 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Также выросли более чем на треть закупки сельхозтехники по сравнению с предыдущим годом. Создано более 5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.

"Потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан", - отметил премьер. По его словам, необходимо помнить о создании комфортных условий жизни селян, "чтобы люди, нелегким трудом которых создаются все эти успехи, могли жить на селе не хуже, чем в городе". Мишустин отметил, что речь идет о таких направлениях, как строительство и ремонт дорог, открытие школ и фельдшерско-акушерских пунктов, газификация села, обеспечение питьевой водой.