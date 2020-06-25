Кабмин одобрил поправки в законодательство для предупреждения и ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании 25 июня одобрило проект поправок в законодательство для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Проект поправок ко второму чтению был одобрен на заседании правительства", - сказали в пресс-службе.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законодательство для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Документ в том числе обязывает компании, работающие с нефтепродуктами, до 1 января 2024 года разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти.

План утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Кроме того, проектом предусматривается указание конкретных механизмов финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов. Речь идет о банковской гарантии, договоре страхования, документе, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для осуществления ликвидационных мероприятий. Все виды финансового обеспечения направлены на возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.