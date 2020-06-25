Мишустин: территориальное общественное самоуправление сможет рассчитывать на господдержку

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) сможет рассчитывать на меры государственной поддержки. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, где рассматривается несколько законопроектов, связанных с правовым регулированием работы ТОСов.

"Как и другие некоммерческие организации, они [ТОСы] смогут рассчитывать на поддержку государства, в том числе финансовую, имущественную и консультационную, - сказал он. - Таким образом, статус ТОСов повысится. У них будет больше ресурсов, а значит граждане смогут более эффективно защищать свои права и участвовать в решении вопросов на местном уровне".

По словам главы кабмина, ТОСы объединяют "неравнодушных активных людей, которые решают вопросы местного уровня, касающиеся их районов, дворов и улиц". "Именно граждане лучше всего знают, что необходимо сделать рядом с их домом, видят, кто нуждается в заботе и помощи", - добавил он. По словам Мишустина, в России насчитывается около 32 тыс. таких объединений, из них треть действует на сельских территориях. "Однако этот институт недостаточно развит, в том числе из-за неопределенности с правовым статусом, - констатировал глава кабмина. - Чтобы это исправить, предлагается законодательно закрепить, что территориальные общественные самоуправления являются некоммерческими корпоративными организациями и их деятельность приравнена к деятельности социально ориентированных НКО".