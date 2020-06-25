Минкомсвязь предлагает бессрочную финансовую помощь IT-компаниям при отмене льгот по НДС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предполагает на постоянной основе оказывать дополнительную финансовую помощь российским IT-компаниям, чтобы не допускать их финансовых потерь от отмены льгот по НДС на создание софта. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По его словам, ранее Минкомсвязь в рамках мер поддержки отрасли предлагала снизить тарифы страховых взносов и налог на прибыль, а также ввести другие льготы для аккредитованных российских IT-компаний.

"Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора. При этом для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых в том числе по облачной модели, Минкомсвязь предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности до отмены льготы по НДС", - отметил Паршин.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения Минкомсвязи по результатам совещания у президента написал, что ведомство предлагает компенсировать расходы бюджета на поддержку IT-отрасли отменой с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. По данным издания, отмена льготы по НДС может принести дополнительные 42,5 млрд рублей в бюджет в 2021 году. Компаниям, чье ПО включено в реестр отечественного, могут предоставить субсидии на сумму 11,4 млрд рублей в 2021 году.

В ходе своего обращения к россиянам 23 июня президент РФ Владимир Путин предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе.