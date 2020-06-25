В ОАК сообщили, что самолет МС-21 будет рассчитан в том числе и на лоукостеры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский среднемагистральный самолет МС-21 будет рассчитан в том числе и на лоукостеры, говорится в сообщения "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

"Преимущество самолета МС-21 - самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана в первую очередь на авиакомпании-лоукостеры", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что в версии МС-21-300 (базовая версия, которая сейчас разрабатывается) будет от 163 до 211 мест.

Сейчас самолет проходит сертификационные испытания. В программе летных испытаний участвуют четыре самолета. Как сообщалось ранее, сертификация МС-21 в России намечена на 2020 год, а начало поставок - во второй половине 2021 года. Сертифицировать самолет планируется также для европейского рынка.