Х5 Retail Group отмечает рост расходов россиян на продукты

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Х5 Retail Group отмечает увеличение расходов россиян на продукты питания и ожидает сохранения этой тенденции. Об этом сообщила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич на ежегодной российской онлайн-конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".

"На данный момент в супермаркетах и гипермаркетах - в "Перекрестках" и "Карусели" - люди тратят больше, а не меньше", - сказала она.

"По первому кварталу у нас были очень хорошие цифры, то же самое касается апреля и мая. Выручка росла достаточно впечатляющими темпами благодаря формату магазин "у дома", спрос был очень высоким именно в магазинах "у дома". На данный момент мы не видим, чтобы потребители стали сильно экономить - наоборот, люди начали тратить больше - большинство ресторанов было закрыто в ходе режима самоизоляции, поэтому люди начали тратить больше в розничных магазинах, которые продавали продукты питания. И корзина покупок расширилась по номенклатуре, более разнообразные продукты начали покупать", - пояснила Демяшкевич.

Макроэкономические показатели позволяют X5 сейчас не выстраивать негативные прогнозы, как это было в марте - апреле, отметила она. Так, номинальные зарплаты выросли в апреле на 1%, расходы россиян увеличились на 2-3%.

"Даже консерваторы-аналитики прогнозируют, что в целом по году доходы населения сократятся где-то на 5%. Поэтому что касается розничной торговли продуктов питания, то это не значительное снижение. Кроме того, происходит конверсия с непродуктивных товаров на продуктовые, и 55% дохода сейчас тратятся на продукты питания (в прошлом году этот показатель был 48%). Для продуктового ретейла это хорошие новости: сейчас больше тратят на продукты питания, а не на какие-то другие товары, плюс у нас выстрелил формат магазина "у дома" - здесь мы являемся лидером, поэтому для нас ситуация складывается достаточно удачно", - заключила Демяшкевич.

Ранее исследовательский холдинг "Ромир" сообщал, что доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышает показатель мая прошлого года. При этом, как ранее писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Nielsen, в мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Доля товаров премиального ценового сегмента при этом сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае.